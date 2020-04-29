Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии решил снизить ставку рефинансирования в стране на 0,5%. Данное сообщение было опубликовано 29 апреля на сайте финансового регулятора.

В сообщении говорится о снижении ставки до 8,5%. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на нефть, в стране ослабевает спрос, а потому необходимо постепенно отходить от жесткой монетарной политики.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии в результате распространения коронавируса SARS-CoV-2 начался экономический кризис, который в стране называют более сложным, чем кризис 2008 года. В последние годы основная ставка грузинской экономики была сделана на туристический бизнес, и именно он пострадал в первую очередь от закрытия странами границ.

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