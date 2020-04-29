Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Шведский автоконцерн Volvo уведомил 1 300 служащих об увольнении и одновременно сократил 300 консультантов. Сокращение штатов коснется производственных предприятия таких шведских городов, как Гётеборг и Шёвде. Об этом 29 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Из-за коронавируса мы должны ускорить развитие событий», — заявил Стефан Эльфстрем, руководитель пресс-службы Volvo Cars.

Причина сокращения штатов заключается в том, что компания хочет ускорить свое преобразование на фоне новых вызовов на рынке.

«Нам нужно избавиться от тяжелых иерархических структур и уровней лидерства, которые были созданы, когда мы быстро росли за короткое время. Мы работали над этим изменением в течение нескольких лет, но из-за коронавируса мы были вынуждены ускорить процесс», — добавил Эльфстрем.