Стокгольм, , 12:48 — REGNUM События в апреле указывают на то, что пандемия коронавируса нанесет «значительно больший удар» по экономике Швеции, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли представители Шведского национального института экономических исследований. Об этом 29 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно обновленному базовому сценарию Шведского национального института экономических исследований, ВВП Швеции в 2020 году упадет на 7%. Ожидается, что безработица вырастет до 10,2%.

Причиной такого спада шведской экономики является проблемы в мировой экономике. По данным представителей института, мировая экономика развивается хуже, чем ожидалось, что сказывается на шведских экспортных компаниях, которые сталкиваются с проблемами, когда речь заходит о международных цепочках поставок различных товаров.