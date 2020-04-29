Сеул, , 12:36 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз темпов роста экономики Южной Кореи на 2020 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Согласно опубликованным данным, в текущем году темпы экономического роста страны упадут на 0,5%. Известно, что в конце марта эксперты прогнозировали сокращение показателя до 0,1%.

Агентство также понизило прогноз относительно экономик стран-членов G20. Аналитики прогнозируют сокращение экономики США на 5,7%, Европы — на 6,5%, Японии — на 6,5%, Германии — на 5,5%, Великобритании — на 7%, Франции — на 6,3%, Италии — на 8,2%, Канады — на 6,1%, Австралии — на 4,9%.

Тем не менее темпы роста экономики Китая вырастут на 1%, а Индии — на 0,2%.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис повлияет на глобальную экономику в долгосрочной перспективе.