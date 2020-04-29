Москва, , 12:27 — REGNUM Соглашения о дополнительных выплатах медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, подписано с 68 регионами России. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

«На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 68 субъектами РФ, которые уже могут производить указанные выплаты», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выплаты предусмотрены медикам за работу в апреле, мае и июне текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство направит российским регионам 45 млрд в качестве дополнительных средств на выплаты медикам. Он напомнил, что об этом говорил президент России Владимир Путин.