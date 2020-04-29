Анкара, , 12:27 — REGNUM В Турции опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что в турецких гостиницах из-за пандемии коронавируса могут отказаться от использования системы all inclusive, а также от шведского стола. Об этом заявил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз.

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«Ничто из того, что было сказано об этом, не соответствует действительности. Об этом вообще слишком рано говорить», — подчеркнул Боз, слова которого приводит ТАСС.

При этом представитель федерации добавил, что система «всё включено» является основным преимуществом турецких отельеров, поэтому они намерены использовать её и в дальнейшем.

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«Как только по этой теме все станет ясно, то мы примем все необходимые меры в соответствии со спросом на рынке и пожеланиями туристов», — заверил Боз.

Напомним, ранее мэр города Мармарис Мехмем Октай предположил, что из-за пандемии коронавируса крупные отели в 2020 году могут отказаться от системы «всё включено» и «шведских столов».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2019 года представители турецких торговых сетей Турции предложили ограничить или даже запретить формат системы «всё включено». Торговцы объяснили это тем, что система all inclusive в отелях наносит вред их бизнесу. Туристы больше не покупают ковры и дорогие украшения, а тратят деньги на покупки более дешевых товаров — одежду и обувь.

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