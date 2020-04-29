Москва, , 12:26 — REGNUM О настоящем росте экономики РФ можно говорить тогда, когда он достигнет хотя бы 3%, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз рейтингового агентства Moody’s, эксперты которого предположили, что в 2021 году рост ВВП РФ будет на уровне 2,2%.

«Вообще 2,2% для таких стран, как Россия, это стагнация. Настоящий рост — это от 3%. Экономика — это такая система, которая обладает определённой инерцией. За любым сильным падением бывает какой-то, пусть небольшой, рост. Но радоваться сильно не надо. Рост достаточно малый, и чаще всего он совсем не компенсирует того, что было при падении, — сказал Хестанов. — Всё упрётся в психологию политиков — если снимут ограничения раньше, то всё будет мягче и падение будет меньшим, а не снимут, значит, всё затянется. Отдельная песня — это будущее нефтяного рынка, потому что такого избытка предложения не было никогда в природе».

Как пояснил экономист, у политиков нет опыта борьбы с этим явлением и нет понимания, что с этим делать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по оценкам агентства Moody’s, совокупный ВВП всех стран G20 по итогам текущего года сократится на 4%, а ВВП стран G20 с развитой экономикой — на 5,8%.