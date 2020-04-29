Кемерово, , 12:18 — REGNUM К угольной компании «Южный Кузбасс» — «дочке» металлургической группы «Мечел» за апрель 2020 года подано десять финансовых исков. Они инициированы компаниями из разных регионов и часть из них уже принята к производству, передаёт ИА REGNUM.

Последние претензии поступили 29 апреля 2020 года от ООО «Новосибирский завод горно-шахтного оборудования» — на сумму 153 340,67 рубля. Помимо этого, среди истцов отметились ООО «Альянсстрой» из Алтайского края, требующее 9 428 808,73 рубля долга, а также пени по день фактического исполнения обязательства. На 28 мая назначено рассмотрение иска ООО «Ремэлектро» из Свердловской области на сумму 2 210 301,12 рубля. Также принят иск новосибирского ООО «СибРемЭлектроМаш» — на сумму 673 624,59 рубля, кемеровского ООО «ЭверПром» — на сумму 669 040 рублей, московского ООО «Омега-сервис» — на 2 935 320 рублей, ООО «Профсоюз» — на 4 937 633,37 рубля, башкирского ООО «Химмикс» — на 129 230,93 рубля, челябинского ООО «ТехноГарант» — на 80 886,82 рубля,

Иск новосибирского ООО «Трансавто» на небольшую сумму — 171 тыс. рублей был удовлетворён 23 апреля 2020 года.

Напомним, также второй год подряд тянется дело по банкротным претензиям к угольной компании «Южный Кузбасс». Кредиторы по очереди вступают в дело, требуя введения наблюдения — первого этапа процедуры несостоятельности. На 26 мая 2020 года назначено заседание по заявлению АО «Холдинговая компания «Редуктор» (Санкт-Петербург).