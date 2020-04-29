Пермь, , 12:17 — REGNUM В Пермском крае с начала 2020 года отмечен рост общего объема задолженности местных жителей — на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

На исполнении судебных приставов на 1 января 2020 года находилось более 690 тысяч документов на общую сумму более 63 млрд рублей. На 1 апреля объем долга составил уже 75 млрд рублей, а количество исполнительных производств выросло до 780 тысяч.

Самые крупные долги образовались перед кредитными организациями — в общей сложности около 26,5 млрд рублей. Налоговой службе население задолжало 4,7 млрд рублей, за жилищно-коммунальные услуги — около 1,8 млрд рублей. Сумма долга родителей своим детям по алиментам составила 4,5 млрд рублей. Еще около 4 млрд рублей задолженности имеют граждане, обязанные возместить ущерб, причиненный преступлениями.