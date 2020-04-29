Москва, , 12:22 — REGNUM Около 40% российских компаний ожидают снижения операционной прибыли в связи с пандемией коронавируса, 37% прогнозируют снижение доходов. Такой пессимизм наблюдался в кризисном 2015 году, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на исследование Deloitte.

Эксперты опросили финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. Во втором полугодии 2019 года только 12% прогнозировали сокращение доходов предприятия, а 19% ожидали снижения операционной прибыли.

Основными рисками, повлиявшими на бизнес, стали ослабление рубля (80%), снижение доходов от основной деятельности (78%) и снижение спроса (78%), следует из ответов респондентов.

Негативные настроения преобладают в медицинских и фармацевтических компаниях, на предприятия розничной торговли, в секторе недвижимости и строительства. Более других оптимистичны представители сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ.

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