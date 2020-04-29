История вопроса

Можно сказать, что Украина находится в состоянии перманентного социально-экономического кризиса весь период своей независимости, начиная с 1991 года. Хотя в абсолютных цифрах ВВП страны несколько вырос, сопоставление с другими странами СНГ и со всеми соседями показывает другое.

Темпы роста ВВП на душу населения на Украине ниже всех в СНГ. Наукоёмкое производство, составлявшее в советские времена значительную долю украинской экономики, деградирует. Например, доля машиностроения снизилась с 31% в 1990 году до 5-7% в 2016-м. Государственный долг страны достигает 70 млрд долларов, тогда как в 1991 году его не было вообще.

Причиной кризисного состояния Украины является то, что за годы независимости так и не сложилась элита, связывающая своё будущее с будущим страны. Национальные различия между регионами, делёж власти и собственности олигархическими группировками затрудняют развитие.

Острая схватка между властными группировками в 2013 году привела к незаконной смене власти, которую на Украине именуют «революцией». В результате этого в систему власти и управления попали люди, ещё более опасные для страны, чем те, что были там ранее. Это привело к социальному взрыву в Крыму и в Донбассе и к обострению проблем в экономике.

В 2013-2014 годах экономика падала примерно на 10% в год, небывалыми темпами рос курс доллара и тарифы ЖКХ. Резко сокращались золотовалютные резервы, государственный долг достиг 60% ВВП. Всё это негативным образом сказалось на уровне жизни населения. Усилился отток трудоспособного населения за границу. Государство, затрудняя с пропагандистскими целями экономические связи с Россией, только усугубило ситуацию.

В последнее время падение украинской экономики несколько стабилизировалось, но говорить о восстановлении экономического роста нельзя.

