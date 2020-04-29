Киев, 29 апреля 2020, 12:12 — REGNUM Министерство финансов Украины 28 апреля провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по итогам которого привлекло в госбюджет страны 9,832 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ведомство напоминает, что правительство Украины возвращается на рынок заимствований после нескольких недель перерыва.
По итогам аукциона, отчитывается минфин, в государственный бюджет было привлечено: по гривневым облигациям — 5.377 млн грн (средневзвешенная ставка доходности 11,24%), по номинированным в иностранной валюте — в эквиваленте 4.455 млн грн (6-месячные бумаги с доходностью и 9-месячные с доходностью 3,5%).
ИА REGNUM напоминает, что последний раз аукцион по продаже ОВГЗ Украины состоялся 24 марта, тогда в бюджет удалось привлечь порядка 25 млрд грн. До кризиса, вызванного коронавирусом, правительство Украины охотно использовало схему с облигациями и каждую неделю проводило очередные заимствования.