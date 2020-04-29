Архангельск, 29 апреля 2020, 12:06 — REGNUM В Архангельске бизнесу начали выдавать льготные кредиты. Первый займ под 1% получило турагентство, занимающееся организацией детского отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития.
Заём в размере 500 тыс. рублей был выдан компании на неотложные платежи на два года с предоставлением льготного периода.
В агентстве отметили, что туристическая отрасль — одна из наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в Архангельской области кредит под 1% могут взять представители наиболее пострадавших отраслей от распространения коронавируса SARS-CoV-2. Займ можно потратить на выдачу зарплаты работникам, уплату налогов, аренды, коммунальных