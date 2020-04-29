Архангельск, , 12:06 — REGNUM В Архангельске бизнесу начали выдавать льготные кредиты. Первый займ под 1% получило турагентство, занимающееся организацией детского отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития.

Заём в размере 500 тыс. рублей был выдан компании на неотложные платежи на два года с предоставлением льготного периода.

В агентстве отметили, что туристическая отрасль — одна из наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

«Сейчас у предпринимателей Архангельской области непростой период и, соответственно, для нас важно разработать для бизнеса такие условия и меры поддержки, чтобы облегчить финансовую нагрузку. В Правительстве области уже действует первоочередной антикризисный план, куда также включена реализация новых программ помощи для бизнеса от фонда МКК «Развитие», думаю, что услуга по выдаче займов под 1% годовых будет нужной преференцией для субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев.

Напомним, в Архангельской области кредит под 1% могут взять представители наиболее пострадавших отраслей от распространения коронавируса SARS-CoV-2. Займ можно потратить на выдачу зарплаты работникам, уплату налогов, аренды, коммунальных