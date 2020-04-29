Москва, 29 апреля 2020, 12:06 — REGNUM В 2020 году ВВП России рискует упасть значительно ниже, чем на 5,5%, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Moody’s о падении ВВП России на 5,5% в 2020 году. Как полагает Хестанов, в настоящее время реалистичными и нереалистичными могут казаться самые разные прогнозные цифры.
Как полагает Хестанов, экономика РФ может упасть больше, чем на 5,5%. По его мнению, диапазон падения может быть в районе 8−10% падения. Кроме того, на это накладывается чисто техническая проблема российской нефтедобычи.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало падение ВВП России на 5,5% в 2020 году и его рост на уровне 2,2% в следующем году.