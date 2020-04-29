Москва, , 12:06 — REGNUM В 2020 году ВВП России рискует упасть значительно ниже, чем на 5,5%, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Moody’s о падении ВВП России на 5,5% в 2020 году. Как полагает Хестанов, в настоящее время реалистичными и нереалистичными могут казаться самые разные прогнозные цифры.

«Проблема в том, что для любого прогнозирования есть два подхода. Первый хорошо работает, когда всё стабильно — не важно, падение или рост. В таком случае мы просто продлеваем линию вправо. На научном языке это называется линейная экстраполяция. Второй подход применяется, как раз когда происходит что-то неординарное, но в прошлом можно подобрать какой-то аналог, — сказал экономист. — Но такое явление, как коронавирус, прежде не проявлялось. Последняя эпидемия, которая была прежде, — испанка. Но тогда мир был совсем другим. Получается, что в сложившейся ситуации нельзя применить ни первый, ни второй подход».

Как полагает Хестанов, экономика РФ может упасть больше, чем на 5,5%. По его мнению, диапазон падения может быть в районе 8−10% падения. Кроме того, на это накладывается чисто техническая проблема российской нефтедобычи.

«То сокращение добычи, которое нам предстоит, приведёт к тому, что часть скважин будет погублена. Процентов 10% добычи в лучшем случае и 25% в худшем мы потеряем», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало падение ВВП России на 5,5% в 2020 году и его рост на уровне 2,2% в следующем году.