Москва, , 12:05 — REGNUM Изменения, которые внесли в систему ОМС России в связи с эпидемией коронавируса, доказали свою эффективность и позволили «донастроить систему», которая на текущий момент работает достаточно четко. Об этом заявила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда.

«Сегодня система обязательного медицинского страхования сформирована достаточно чётко. В эту стройную систему были внесены изменения, которые поддержали финансовую устойчивость системы здравоохранения в целом», — отметила Елена Чернякова.

По ее словам, сложившаяся в России система здравоохранения является оптимальной, отвечает всем признакам страховой модели и работает по государственным заданиям.

«Бюджетная система финансирования, к которой сегодня предлагают вернуться некоторые эксперты, практически не сохранилась ни в одной отрасли страны. Система ОМС работает по государственным заданиям, когда определяются объемы и тарифы на оказание услуг», — заявила Чернякова.

Она также подчеркнула, что в лице страховых организации пациенты получают защитников своих прав и порекомендовала жителям России всегда иметь под рукой номер телефона страховой компании, которая выдала им полис ОМС.

Глава ФОМС добавила, что фонд адекватно подошел к снижению нагрузки на медицинские орагнизации, убрав практически все плановые проверки со стороны страховщиков. При этом продолжается проведение экспертиз качества медпомощи жителям.

«Мы проводим ежемесячный мониторинг как бюджетов территориальных фондов на предмет их финансовой устойчивости, так и непосредственно объемов медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями. Ежемесячный и ежеквартальный мониторинг позволят нам оценить объемы помощи в каждом медицинском учреждении», — заявила Елена Чернякова.