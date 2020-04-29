Москва, 29 апреля 2020, 12:05 — REGNUM Изменения, которые внесли в систему ОМС России в связи с эпидемией коронавируса, доказали свою эффективность и позволили «донастроить систему», которая на текущий момент работает достаточно четко. Об этом заявила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда.
По ее словам, сложившаяся в России система здравоохранения является оптимальной, отвечает всем признакам страховой модели и работает по государственным заданиям.
Она также подчеркнула, что в лице страховых организации пациенты получают защитников своих прав и порекомендовала жителям России всегда иметь под рукой номер телефона страховой компании, которая выдала им полис ОМС.
Глава ФОМС добавила, что фонд адекватно подошел к снижению нагрузки на медицинские орагнизации, убрав практически все плановые проверки со стороны страховщиков. При этом продолжается проведение экспертиз качества медпомощи жителям.