Сеул, , 12:06 — REGNUM В первом квартале 2020 года объём продаж южнокорейской компании Samsung Electronics составил 55,32 трлн вон (~$45,4 млрд), операционная прибыль — 6,44 трлн вон (~$5,28 млрд), а чистая прибыль — 4,8 трлн вон (~$3,9 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По сравнению с первым кварталом прошлого года продажи компании выросли на 5,6%, операционная прибыль — на 3,43%, однако чистая прибыль, напротив, сократилась на 3,2%.

Известно, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года объём продаж сократился на 7,6% из-за снижения мирового спроса на дисплеи и бытовую электронику.

В компании отмечают, что во втором квартале года Samsung Electronics может зафиксировать спад показателей из-за еще большего сокращения спроса, закрытия магазинов и приостановки производственных мощностей в связи с пандемией коронавируса.