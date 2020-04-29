Чебоксары, , 12:02 — REGNUM В Чувашии планируют запустить две лаборатории, где всем желающим будут оказывать услуги по тестированию на коронавирус. Тариф уже определён. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии регионального парламента сегодня, 29 апреля, министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Отвечая на вопросы парламентариев о возможности платного прохождения тестирования на SARS-CoV-2, глава минздрава проинформировал, что планируется запустить две лаборатории: на базе республиканской клинической больницы и кожного венерологического диспансера.

Владимир Степанов также сообщил, что совместно с территориальным ФОМС «разработан тариф по тестированию» на хозрасчётной основе, который составил 1227,6 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально за сутки установлено 37 случаев заражения коронавирусом — таким образом, общее число инфицированных достигло 539. Выздоровели 97 пациентов, в том числе 28 апреля — 38 человек. Умерли восемь человек, все они были старше 62 лет.