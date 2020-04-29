Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области ситуация в экономике в условиях распространения коронавирусной инфекции характеризуется как сложная, но вместе с тем стабильная, контролируемая и управляемая. На это в ходе заседания облправительства указал заместитель донского губернатора Алексей Изотов, передаёт ИА REGNUM.

«Запас прочности донской экономики большой. Относительно стабильно работают доминирующие отрасли — промышленность, сельское хозяйство, промышленность, строительство и другие. Мы не видим оснований для депрессивных и панических оценок и сценариев», — сказал чиновник.

При этом стоит отметить, что в настоящее время в Ростовской области приостановлена деятельность 5 тыс. юридических лиц, 20,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, 99 тыс. самозанятых.