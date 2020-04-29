Москва, , 12:10 — REGNUM Российский рынок информационных технологий может сократиться более чем на 30% в долларовом выражении по итогам 2020 года. Кризис в этой сфере может оказаться хуже, чем в 2015 году, пишет 29 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента исследовательской компании IDC в России и СНГ Роберта Фариша.

Фариш пояснил, что его прогноз опирается на возможное снижение ВВП на 3−6% при условии стабильного курса рубля. По его словам, ситуацию в середине апреля можно было сравнить с 2015 годом, когда спад составил 37,3%. Однако статистика снижения грузоперевозок говорит о более серьёзном падении рынка.

В IDC отметили снижение на 28% в долларовом выражении поставок мобильных телефонов в РФ за первый квартал года. Поставки персональных компьютеров и планшетов уменьшились на 10%, серверов — на 12%, однако на 3,5% увеличились поставки техники для печати.

В 2021 году, полагает Фариш, рынок будет целенаправленно восстанавливаться, при этом в выигрыше окажутся медицина, телекоммуникации, образование, медиа, коммунальные службы и региональное управление. Он также прогнозирует рост цен на мобильный интернет.

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