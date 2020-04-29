Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии размер дополнительных ежемесячных выплат медицинским работникам в условиях борьбы с коронавирусом составит от 7,6 тыс. до 25,4 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 29 апреля, на сессии Госсовета республики министр здравоохранения Владимир Степанов.

В качестве выплат стимулирующего характера в Чувашии предусмотрено 136,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 126,9 млн рублей. Доплату из федерального бюджета получат медицинские работники за помощь пациентам, у которых установлено инфицирование коронавирусом. Из республиканского бюджета выделяется 9,3 млн рублей работникам здравоохранения, которым не полагается федеральная доплата.

«Начислены выплаты за март 26 медицинским работникам больницы скорой медицинской помощи в сумме 262,6 тыс. рублей: шести врачам на сумму 108 тыс. рублей, 20 сотрудников среднего медицинского персонала получат на общую сумму 154,6 тыс. рублей. За оказание медицинской помощи в апреле выплаты будут осуществлены в мае.

Размер выплат: в службе скорой медицинской помощи, поликлиниках врачи получат по 20,3 тыс. рублей, что составляет 80% от среднемесячного дохода трудовой деятельности в Чувашской Республике за девять месяцев 2020 года, средний медперсонал получит по 10,2 тыс. рублей, средний медперсонал по приёму вызовов и младший медперсонал поликлиник — по 5,1 тыс. рублей, в стационерах врачи — по 25,4 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 12,7 тыс. рублей, младший — по 7,6 тыс. рублей», — сказал Владимир Степанов.

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