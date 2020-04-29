Чебоксары, 29 апреля 2020, 11:51 — REGNUM В Чувашии размер дополнительных ежемесячных выплат медицинским работникам в условиях борьбы с коронавирусом составит от 7,6 тыс. до 25,4 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 29 апреля, на сессии Госсовета республики министр здравоохранения Владимир Степанов.
В качестве выплат стимулирующего характера в Чувашии предусмотрено 136,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 126,9 млн рублей. Доплату из федерального бюджета получат медицинские работники за помощь пациентам, у которых установлено инфицирование коронавирусом. Из республиканского бюджета выделяется 9,3 млн рублей работникам здравоохранения, которым не полагается федеральная доплата.
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