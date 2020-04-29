Москва, , 11:52 — REGNUM По итогам 2020 года реализация легковых машин на российском авторынке может оказаться ниже на 30% по сравнению с показателями продаж 2019 года. Об этом говорится в опубликованном исследовании консалтинговой компании PwC.

Аналитики компании представили несколько сценариев развития событий. При этом вариант с отсутствием так называемых стресс-факторов в компании назвали «маловероятным», поскольку на продажи уже повлияла эпидемия коронавируса и нестабильность на нефтяном рынке. В таком случае продажи легковушек упадут на 3,5%, до 1,57 млн единиц.

Наиболее вероятный сценарий базируется на том, что к третьему кварталу ситуация в стране стабилизируется. Однако в этом случае большая часть ограничительных мер должна быть отменена к июню. Тогда продажи упадут на 29,8%.

«Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию необходимо расценивать как возможность», — сообщила директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.

Ранее автоэксперты портала Avtocod.ru рассказали, что после эпидемии коронавируса у жителей России поменяются предпочтения при выборе авто. Они будут больше обращать внимание на известные бюджетные модели, представленные в России.

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