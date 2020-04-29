Сеул, , 11:49 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics заняла первое место на мировом рынке смартфонов 5G. Об этом сообщает JoongAng Illbo со ссылкой на аналитическую компанию Strategy Analytics.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания продала 8,3 млн устройств по всему миру, что составляет 34,4% рынка.

Известно, что в первом квартале общий объём продаж 5G-смартфоно в мире составил 24,1 млн единиц.

На втором месте с объёмом продаж 8 млн устройств расположилась китайская компания Huawei. В 2019 году компания выпустила 6,9 млн смартфонов 5G, что позволило обогнать Samsung Electronics (6,7 млн устройств) и занять первое место на рынке.

Согласно экспертам, доля южнокорейской компании на рынке увеличилась благодаря входу Galaxy S20, а также поставкам на рынки США и Европы.

Доля другой китайская компания VIVO составила 12% (2,9 млн устройств), Xiaomi — 10,4% (2,5 млн устройств), OPPO — 5% (1,2 млн устройств).