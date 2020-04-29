Владикавказ, , 11:41 — REGNUM В Северной Осетии утвержден перечень системообразующих предприятий. В него вошли 182 предприятия, работающие в различных отраслях экономики, пишет портал Gradus Pro.

Среди них в том числе компании и организации агропрома, строительной отрасли, легкой, пищевой и радиоэлектронной промышленности, предприятия ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, здравоохранения, транспорта и других отраслей.

Предприятия из этого списка смогут рассчитывать на финансовую помощь властей, так как оказывают существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в республике. Обязательным условием включения в перечень станет регистрация данных предприятий на портале «Работа в России», сообщила глава комитета по занятости населения Альбина Плаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии ранее был создан список из 58 предприятий, которые были признаны системообразующими и могли рассчитывать на поддержку в условиях введенного режима полной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

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