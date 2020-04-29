Москва, , 11:37 — REGNUM Вместо выплаты денег за возврат билетов на отменённые рейсы можно зачислять средства на личный счёт пассажира в авиакомпании или выдавать сертификаты с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. С таким антикризисным предложением выступил генеральный директор российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев.

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В письме, направленном в середине апреля президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, Савельев предлагает принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Вместо этого можно предлагать пассажиру сертификат на срок до трех лет.

«Речь в данном случае идет о возможности предоставления в момент наступления форс-мажорных обстоятельств ваучера на будущий перелет либо возврата средств позднее, после нормализации ситуации», — пояснил изданию источник в «Аэрофлоте».

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Ранее с предложением закрепить на законодательном уровне возможность выдачи пассажирам сертификатов или ваучеров вместо денежной компенсации выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы. В АТОР предполагают, что «Аэрофлот» вслед за многими авиакомпаниями откажется от возврата денег и перейдет на компенсацию ваучерами, за которые в будущем граждане смогут приобрести новые авиабилеты.

Стоит отметить, что в России ряд авиакомпаний уже перешли на возврат средств за отмененный рейсы в виде ваучеров. Их можно будет использовать на любые перелеты в течение трех лет.

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