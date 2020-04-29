Тайбэй, , 11:23 — REGNUM Цена на бензин в Тайване снизилась до рекордного уровня за последние 20 лет, сообщает издание Taiwan News.

Государственный нефтеперерабатывающий завод CPC Corp снизил розничные цены на топливо. Бензина АИ-92 стоит 16,1 тайваньиский доллар ($0,54), АИ-95 — $0,56, АИ-98 — $0,66.

Стоимость дизельного топлива составляет 13 тайваньиский долларов ($0,43). Таких цен в стране не видели с февраля 2000 года. Издание связывает снижение цен с кризисом перепроизводства на рынке нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля июньские фьючерсы на нефть марок Brent выросли в цене на 2,64%, до $22,74 за баррель. Цены на нефть WTI выросли на 13%, до $13,96.

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