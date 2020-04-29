Самара, , 11:01 — REGNUM В Арбитражный суд Самарской области поступил многомиллионный иск к АО «АвтоВАЗ». Истцом, по делу, которое пока не принято к производству, выступает мэрия Тольятти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от администрации городского округа Тольятти поступило 22 апреля 2020 года. Сумма иска — 234 852 147,55 рубля. Подробности спора пока неизвестны, но, вероятно, речь идёт о задолженности по договору аренды земли.

Напомним, завод основан в 1966 году. В 2008 году руководство АО подписало соглашение о стратегическом партнёрстве с французской компанией Renault. АвтоВАЗ входит в список системообразующих предприятий России.

В апреле администрацией Тольятти также была подана целая серия исков к различным компаниям о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков и иным соглашениям. К примеру, 27 апреля 2020 года мэрия обратилась с претензией на сумму 1 685 070,65 рубля к ООО «Диверс моторс восток» из Москвы.