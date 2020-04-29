Москва, , 11:00 — REGNUM Белоруссия запросила у России 1,13 млн тонн нефти в мае 2020 года, но Россия готова предоставить до 2 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак 29 апреля в интервью «Интерфаксу».

"У нас с Белоруссией подписан, как вы знаете, индикативный баланс, по тем объёмам нефти, которые в течение года могут быть поставлены беспошлинно. Это до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц», — рассказал он.

Министр отметил, что в мае белорусские нефтеперерабатывающие заводы попросили 1,13 млн тонн, однако экспортный график позволяет при необходимости предоставить им ранее оговоренные 2 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны нет такого количества нефти, как у России, зато Белоруссия богата лесом.

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