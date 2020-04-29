Москва, , 10:54 — REGNUM В Москве сотрудники полиции вынесли требования о прекращении работы в связи с ограничительными мерами из-за пандемии более 110 магазинам. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующим субъектам», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в добровольном порядке свою деятельность приостановили более 350 объектов, которые реализовывали в том числе непродовольственные, хозяйственные и бытовые товары, строительные материалы и табачные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти разрабатывают план по снятию ограничений на работу предприятий.

Согласование плана и работа над ним завершатся до конца недели, однако называть сроки его применения преждевременно. Условия, при которых люди вернутся на работу, в мэрии обсуждают с представителями Роспотребнадзора и крупнейших предприятий, отметил он.

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