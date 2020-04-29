Киев, , 10:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с одной стороны, заявляет о создании 500 тыс. новых рабочих мест уже в мае, а с другой стороны, подписывает постановление с прогнозом уменьшения количества занятых к концу 2020 года на 250 тыс. человек, заявил 29 апреля украинский экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт отмечает, что 16,58 млн человек — количество занятых экономической деятельностью на конец 2019 года, согласно данным Госслужбы статистики; и 16,33 млн человек — количество занятых на конец 2020 года, согласно правительственному прогнозу.

«Итак, согласно официальному правительственному прогнозу, количество занятых в украинской экономике в 2020 году не увеличится, а уменьшится на 250 тыс. человек. Вот такая нестыковочка в 750 тыс. человек… Или может подразумевается, что параллельно с созданием 500 тыс. рабочих мест, 750 тыс. человек потеряет работу? Но тогда так и надо говорить», — заявил Скаршевский.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дорожное строительство позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест.

По официальной информации, только с начала карантина на Украинепоявилось более 127 тыс. безработных, а в общей сложности зарегистрировано более 430 тысяч безработных.