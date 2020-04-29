Сеул, , 10:52 — REGNUM Южнокорейская компания SK Innovation инвестирует около 900 млрд вон (~$738,7 млн) в строительство второго завода по производству аккумуляторов в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что южнокорейская компания решила построить второй завод в Соединённых Штатах Америки спустя десять месяцев после начала строительства первого завода в штате Джорджия.

По их словам, строительство второго завода планируется начать в июле текущего года, а серийное производство — с 2023 года. Общий проект оценивается в 1,8 трлн вон (~$1,5 млрд).

Отмечается, что к 2023 году SK Innovation планирует увеличить производственные мощности до 71 ГВтч, а к 2025 году — до 100 ГВтч.