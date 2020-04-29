Киев, , 10:41 — REGNUM Вспышка коронавируса может быть зафиксирована на Хмельницкой АЭС на Украине, заявил мэр города-спутника станции Нетишин Александр Супрунюк в интервью региональным изданиям.

Городской глава заявил, первые случаи болезни были обнаружены в субботу, 25 апреля, и одна из заболевших женщин — сотрудница Хмельницкой АЭС.

«И проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал», — уточнил Супрунюк.

По его информации, в оперативном режиме было отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование — 75 сотрудников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лиц. Сейчас данных о том, сколько из них является инфицированными, еще нет.

Позже оказалось, что коронавирус подтвержден у местного священника, а его жена также работает на Хмельницкой АЭС.

«Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы… мы вынуждены были проверять более тысячи контактных», — заявил мэр.

ИА REGNUM напоминает, что в середине апреля у двух сотрудников Запорожской атомной электростанции обнаружили коронавирус. СМИ сообщали, что из-за пандемии будет изменен порядок работы на этой АЭС — в частности, всех сотрудников изолируют на закрытой территории станции.