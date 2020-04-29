Москва, , 10:37 — REGNUM Руководство Банка России нужно оздоровить, чтобы оно реально выполняло свои функции регулятора в банковской сфере, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что МВД хочет добиться от Банка России права на получение доступа к банковской тайне.

«Мотивация понятная. В финансовой сфере происходит много преступлений, которым Банк России, насколько можно судить по его действиям, просто не хочет противодействовать, — сказал Делягин. — А МВД сталкивается с последствиями этих преступлений. Но надо понимать, что сотрудники МВД не имеют квалификации для понимания специфики финансовых действий. Скорее нужно оздоровить руководство Банка России, чтобы оно реально выполняло свои функции в банковской сфере как регулятор. Сейчас Банк России, насколько можно судить, живет по принципу «своя рука владыка». Это средневековая неразделённость власти — я же устанавливаю правила, я же слежу за их соблюдением, и я же провожу макроэкономическую политику, определяя таким образом атмосферу, в которой эти правила будут реализованы».

Как полагает Делягин, Банк России, скорее всего, откажет МВД и не станет делиться полномочиями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» распространили информацию о том, что руководство МВД РФ направило письмо в Банк России, в котором призвало ЦБ РФ предоставить сотрудникам МВД доступ к банковской тайне.