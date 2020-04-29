Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Петербургский завод Nissan может к августу 2020 года сократить порядка 450 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Причина будущих сокращений — ситуация на мировом авторынке. При этом в пресс-службе заявили, что эта мера с коронавирусом не связана.

«Мы переходим на односменный режим к августу, в связи с этим планово порядка 450 человек покинет компанию из 2000 сотрудников», — говорится в сообщении компании.

В прошлом году петербургский завод Nissan уменьшил производство машин на 7,4%, до 52,3 тыс. единиц. При этом продажи автокомпании за год упали на 20% — почти до 70 тыс. автомобилей.

Ранее стало известно, что японский автоконцерн Nissan Motor продлевает приостановку работы своих предприятий в Соединённых Штатах из-за эпидемии коронавируса до середины мая.

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