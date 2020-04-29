Хабаровск, , 10:38 — REGNUM Более 2 тыс. жителей Хабаровского края получили статус безработных с начала марта 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В комитете по труду и занятости края сообщили, что граждане активно консультируются по вопросам трудоустройства и получения помощи. Пособие по безработице назначают на 11-й день после обращения и только в том случае, если предложенные вакансии не подошли заявителю по объективным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае из-за возможного банкротства «Крайпотребсоюза», объединяющего добытчиков дикоросов и пушнины из таёжных сёл, за чертой бедности могут оказаться сотни селян.