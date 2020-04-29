Москва, , 10:11 — REGNUM Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции открыл работу собственного портала.

Новый ресурс будет информировать предпринимателей о влиянии, которое распространение COVID-19 оказывает на экономику и социальную сферу, изменение условий бизнес-активности.

На портале будут размещены материалы по международной экспертизе и протоколам действий в условиях эпидемий. Это бесценный в современных условиях опыт, и собрание лучших корпоративных практик противоэпидемических мероприятий.

Ситуация с влиянием пандемии на деловую активность отслеживается в режиме реального времени при помощи Искусственного Интеллекта Seldon, который аккумулирует информацию по текущему экономическому положению страны и мира. На сайте есть отдельный раздел «Аналитика», где при помощи последних достижений IT-индустрии составляются прогнозы с поправками на актуальное положение дел в экономике, политике и социальной сферах.

Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции был создан в целях предотвращения распространения коронавируса с помощью объединения организационно-технических возможностей крупных промышленных компаний и координации усилий с федеральными и региональными органами власти, а также в целях создания условий для обеспечения стабильности в работе предприятий, особенно работающих в непрерывном цикле. Председатель Совета — президент РСПП Александр Шохин, сопредседатель — генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

«Наша краткосрочная цель — купировать распространение коронавируса, внедрить системы тестирования, долгосрочная — создание вакцины, разработка эффективных методов лечения инфекции. При любом развитии событий бизнес должен внести вклад в недопущение распространения вируса», — сказал Александр Шохин.

«Создание собственного портала Ситуационного Центра РСПП поможет адаптации лучших практик и повышению эффективности мер профилактики распространения коронавируса, принимаемых на уровне регионов и предприятий непрерывного цикла. Уверен, что в условиях приближения к пику заболеваемости данная платформа будет востребована в работе оперативных штабов по борьбе с коронавирусом на производстве и в городах расположения предприятий, а также для получения актуальной и достоверной информации в режиме реального времени гражданами, общественными организациями, средствами массовой информации», — заявил Андрей Гурьев.

По словам основателя Seldon Илии Димитрова, система не только позволяет систематизировать и анализировать большие данные в режиме онлайн, но и оценивать текущую ситуацию, разрабатывать сценарии и моделировать прогнозы на микро‑ и макроуровне, следить за балансом между здравоохранением и экономикой.

«Международное сотрудничество, политико-экономическая оценка лучшего мирового опыта по борьбе с пандемией, анализ практической политики государств во всем ее многообразии, ее влияние на международные отношения и баланс сил в мире будут в центре внимания аналитики и дипломатических оценок», — отметил ректор Дипломатической Академии МИД России Александр Яковенко.

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