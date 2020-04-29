Москва, , 10:02 — REGNUM В Торгово-промышленной палате России нашли способ, как поддержать отечественную лёгкую промышленность. Соответствующие предложения министру промышленности и торговли Денису Мантурову направил глава ТПП России Сергей Катырин.

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В письме главе федерального ведомства Кастырин попросил обязать торговые сети выставлять на прилавках не менее 40% одежды, обуви и белья отечественного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что это необходимо сделать «в интересах экономической безопасности государства и удовлетворения потребительского спроса качественными товарами отечественного производства».

Катырин также предлагает совместно с Минпромторгом и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) разработать программу по обеспечению локализации, импорта и поставки в торговые сети отечественной продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ предложило несколько пакетов мер поддержки самого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Так, в частности, предпринимателям пообещали предоставить краткосрочные целевые кредиты на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд, возможность снижения ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов. Также был введён мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям.

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