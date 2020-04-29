Москва, , 10:01 — REGNUM Российская компания Automama на время эпидемии нового коронавируса запустила для покупателей онлайн-доставку дезинфицированных машин с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Отмечается, что теперь доставка дезинфицированных подержанных автомобилей клиентам Automama осуществляется штатными сотрудниками компании, которые имеют при себе перчатки и маску. Таким образом, дилер обеспечил стандарт «антивирусной» доставки.

Для покупки машины онлайн нужно выбрать автомобиль на сайте и созвониться с менеджером онлайн-покупок Automama. Подчёркивается, что доставка машин, заказанных онлайн, осуществляется только на расстояние до 1000 км от офисов продаж компании.

«В апреле мы приняли решение осуществить дезинфекцию около 500 проверенных автомобилей для наших клиентов в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничить доставку только чертой городов нашего присутствия и осуществлять ее только силами своих сотрудников с полным соблюдением наших стандартов дезинфекции», — отметил гендиректор Automama Никита Быков.

Напомним, самым продаваемым автомобилем на вторичном рынке Москвы в марте 2020 года стал Ford Focus. За месяц в столице было перепродано 535 экземпляров данной модели (-18,3%).

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