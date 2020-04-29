Ташкент, , 09:43 — REGNUM Реальный доход населения Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года вырос на 7,6%, сообщили в государственном комитете по статистике республики.

По данным ведомства, совокупный доход населения в реальном выражении на душу населения за отчетный период составил 2,3 млн сумов ($227), что на 5,6% больше, чем в январе-марте 2020 года.

В Ташкенте номинальный совокупный доход населения составил 5,8 млн сумов ($575), в Навоийской области — 3,7 млн сумов ($365), Бухарской области — 2,6 млн сумов ($259), Ташкентской области — 2,5 млн сумов ($250).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата в Узбекистане составила 2,58 млн сумов ($255), что на 26,5% больше, чем годом ранее.

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