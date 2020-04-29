Москва, , 09:42 — REGNUM Цены на рамный внедорожник Haval H5 в комплектациях Comfort и Premium появились на официальном сайте компании в России.

Так, версия Comfort, которая идет с мотором на 150 л. с., стоит 1 099 000 рублей. А вот комплектация Premium предлагается с двумя моторами на выбор — на 150 и 177 л. с. Менее мощная версия стоит 1 249 000 рублей, а более производительная — 1 349 000 рублей.

При этом версия Premium оснащается датчиками дождя и света, системой головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home». Вместо 16-дюймовых дисков, которые установлены на версии Comfort, более продвинутая комплектация получила 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Салон внедорожника в комплектации Premium обшит эко-кожей, а сиденье водителя можно отрегулировать с помощью электропривода.

Напомним, Haval H5 имеет четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель на 2 л мощностью 150 и 177 л. с. Агрегатируется он с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

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