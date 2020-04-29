Сеул, , 09:42 — REGNUM В первом квартале 2020 года экспорт автомобилей из Южной Кореи составил $8,37 млрд, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Таможенную службу страны.

Согласно опубликованным данным, импорт сократился на 1,3%, до $2,36 млрд.

Известно, что крупнейшими импортёрами южнокорейского автопрома оказались США ($3,71 млрд), Канада ($707 млн), Австралия ($416 млн) и Россия ($364 млн).

Импорт автомобилей из Японии сократился на 44,2%, до $175 млн, из Великобритании — на 71,1%, Швеции — на 29,4%. Однако импорт автомобилей из Германии, напротив, вырос на 48,1%, США — на 31,7%.