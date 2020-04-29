Москва, , 09:22 — REGNUM За первые три месяца текущего года лидером продаж среди моделей автокомпании Infiniti в России стал кроссовер Infiniti QX50. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период Infiniti QX50 разошелся в количестве 353 единиц. Это на 15% больше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте в модельном ряду находится японская модель Infiniti QX80. С января по март текущего года дилерам удалось реализовать 186 экземпляров данной модели — на 20% меньше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкает Infiniti QX60 с результатом 101 проданный автомобиль, что на 60% меньше прошлогоднего результата.

Кроме того, за первый квартал 2020 года в России было продано 25 автомобилей Infiniti Q50 (-22%).

Напомним, в апреле текущего года стоимость части автомобилей из модельной линейки Infiniti в России увеличилась на 20—115 тыс. рублей. Изменение цены не коснулось только спортивного купе Q60.

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