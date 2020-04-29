Москва, , 09:12 — REGNUM Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будет докапитализируем сегодня этот фонд на 30 млрд рублей. Об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства.

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Хуснуллин подчеркнул, что все деньги Фонд обманутых дольщиков пойдут на строительство жилых домов.

«Самое главное — порядка 10 тыс. дольщиков смогут в 2020 году и в начале 2021 получить свои квартиры, которые ждали годами», — уточнил зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков.

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