Уфа, , 09:14 — REGNUM Соглашение о развитии инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортной отрасли подписал глава Башкирии Радий Хабиров на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба корпорации развития республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, соглашение о сотрудничестве было подписано с представителями компаний InterHealth (Канада) и IHDpay group (Китай).

Кроме этого, на форуме обсудили потенциал Башкирии, а также изменения в событийной индустрии, школьном образовании в дистанционной форме, состояние глобальных рынков и доверие к информации.⠀

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