Саратов, , 09:56 — REGNUM В Саратовской области правительство постепенно выводит предприятия отдельных видов деятельности из режима нерабочих дней. Возобновят работу в регионе химчистки и офисы микрозаймов. Также разрешена деятельность организаций, связанных с полиграфией и размещением наружной рекламы. Допускается работа компаний, которые занимаются торговлей автотранспортными средствами, мотоциклами, сельскохозяйственными машинами.

Подписанные 28 апреля председателем правительства области Александром Стрелюхиным изменения в постановление «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» вступили в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области введен режим самоизоляции с 30 марта. Предприятия региона перешли на особый режим работы.

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