Владивосток, , 08:31 — REGNUM Через арбитраж Приморского края крупные финансовые претензии поступили к АО «Дальневосточный завод «Звезда», которое позиционируется как ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота. Иск к производству уже принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 27 апреля 2020 года. Сумма иска — 1706 104 554,57 рубля. 28 апреля дело приняли к производству, назначив первое заседание на 28 мая 2020 года. Известно, что стороны связывают как минимум три госконтракта на 42 млн рублей, заключённых в 2017—2018 годы. В них речь идёт о поставке некоторых деталей, а также техническом сопровождении ремонта.

Помимо «Рубина», претензии к дальневосточному заводу имеет и предприятие из Архангельской области. На 2 июня назначено заседание по иску АО «Центр судостроения «Звёздочка». Речь идёт о взыскании 76 421 409,25 рубля. Иск был подан еще в конце января 2020 года.

Напомним, завод «Звезда» ведёт свою историю с 1954 года. Предприятие занимается судоремонтом и судостроением, а также является ведущим в сфере ремонта подводных лодок Тихоокеанского флота. Завод — единственный на Дальнем Востоке специализирующийся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.