Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 28 апрелля завершились ростом на 4,11%, на уровне $20,81. От минимума $18,71 цена восстанавливалась на 13,6%, до $21,26. Нефть WTI после обвала тоже вышла в положительную область и закрылась ростом ан 1,99%, до $13,27, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Стоимость июньского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снижалась до $10,07 за баррель на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже.

Инвесторы опасались повторения коллапса майского контакта. Они не стали дожидаться мая, а стали выходить из июньского контракта и частично перекладываться в июльские и августовские контракты.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей. Запасов дистиллятов увеличились на 5,5 млн баррелей.

Сегодня, 29 апреля, выйдет официальный отчет минэнерго США. Ожидается повышение запасов сырой нефти на 9,8 млн баррелей.

На сегодняшних торгах баррель Brent подорожал на 1,87%, до $21,19. Цена на нефть находится под давлением вследствие падения спроса и отсутствия ёмкостей для хранения нефти.

Министр энергетики России Александр Новак заявил 28 апреля, что нефтяные рынки начнут балансировать, как только сделка по добыче вступит в силу. Он не ожидает существенного повышения цен из-за высокого уровня мировых запасов.

В рамках восходящей коррекции для Brent до $25 ничего не мешает. При благоприятном фоне коррекция может усилиться до отметки $29 за баррель.

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