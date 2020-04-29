Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам января-марта 2020 года реализация подержанных лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в России достигла 92,6 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с прошлогодним уровнем продаж на 3%. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На первом месте в РФ на вторичном рынке в сегменте LCV автомобили компании ГАЗ. На долю этого бренда приходится почти 40% продаж подержанных лёгких коммерческих машин. Всего же за первый квартал текущего года машины марки ГАЗ поменяли своих хозяев 36,9 тыс. раз, что на 0,4% больше, чем год назад.

Подержанные автомобили УАЗ вышли на второе место. Их продажи на вторичном авторынке увеличились на 15,3%, до 10 тыс. машин. Тройку лидеров замыкают автомобили немецкого бренда Volkswagen. За три месяца в стране было перепродано 5,7 тыс. машин — на 4,9% больше, чем годом ранее.

На четвертом и пятом местах разместились соответственно марки Toyota (5,1 тыс. ед.; — 5,1%) и Mercedes-Benz (5 тыс. ед.; +7,5%).

Напомним, в марте 2020 года продажи новых автомобилей сегмента LCV в РФ составили 8188 единиц, увеличившись по сравнению с прошлогодним уровнем на 73 единицы.

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