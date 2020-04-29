Чебоксары, , 07:43 — REGNUM В Чувашии станут чаще ходить автобусы и электрички на пригородных маршрутах. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

Сегодня, 29 апреля, увеличено количество рейсов общественного транспорта в утренние и вечерние пиковые часы по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск. Число автобусов станет больше на маршрутах №№ 101-С, 220, 234, 262, 270 и 331. Это решение принято после обращения сотрудников тракторного концерна, многие из которых живут в Новочебоксарске и каждый день ездят на работу в столицу республики.

«Минтрансом Чувашии ежедневно будет проводиться мониторинг по соблюдению расписания и интервала движения пригородных межмуниципальных маршрутов», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 мая в Чувашии запустят дополнительные пригородные поезда «в связи с переходом на летний график движения». Открывается маршрут Канаш — Чебоксары — Канаш, который будет привозить пассажиров в столицу утром, увозить обратно в Канаш — вечером.