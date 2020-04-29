Пермь, , 07:35 — REGNUM В Пермском крае отказываются от реформы, которая предусматривала оптимизацию в сфере здравоохранения, в частности, слияние медучреждений, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

В регионе пересмотрят реформу, которую начал экс-глава края Максим Решетников. Врио губернатора Дмитрий Махонин отменяет начавшееся слияние медицинских учреждений. В частности, уже остановлено объединение поликлиники им. Пичугина и детской поликлиники № 3 в Перми.

Стоит отметить, что при губернаторстве Максима Решетникова (2017−2020 гг.) был взят курс на укрупнение образовательных, медицинских организаций, что вызвало протест со стороны населения.