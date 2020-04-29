Анадырь, , 07:50 — REGNUM За навигацию-2020 на Чукотку поставщик продуктов питания планирует завезти почти 6 тыс. тонн продовольствия. Первые контейнеры уже в пути по железной дороге из Москвы.

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Крупнейший поставщик продуктов питания на Чукотку — компания «ЧукотОптТорг» — уже ждёт первую партию груза из Москвы, которая прибудет во Владивосток. А уже из Приморья груз доставят морем в округ, пишет ИА «Чукотка».

В 2020 году поставщик намерен зафрахтовать пять теплоходов для доставки грузов из Владивостока.

Первый теплоход станет под погрузку 5 июня. Северный завоз продовольствия планируют завершить в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот начал подготовку к завозу запасов в подразделения и части Вооружённых сил России, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики.