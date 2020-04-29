Москва, , 07:33 — REGNUM Арбитраж Москвы отказался арестовывать имущество бывших руководителей обанкроченного и лишённого лицензии «Судостроительного банка», указав, что конкурсным управляющим «не представлены доказательства того, что перечисленные лица на момент подачи заявления предпринимают действия, направленные на отчуждение имущества». Решение ещё может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арест «на денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам» требовали наложить как обеспечение в рамках обособленного спора о привлечении к имущественной ответственности восьми топ-менеджеров. Ранее суд отклонил требование о привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму более 27,3 млрд рублей.

Отказ арбитража Москвы в привлечении к субсидиарной ответственности госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» пытается обжаловать в вышестоящей инстанции. Девятый арбитражный апелляционный суд пока не назначил дату заседания, в рамках которого будет рассмотрена жалоба.

Напомним, банк, созданный в 1994 году, остался без лицензии в феврале 2015 года. На начало 2015 года он был на 85-м месте в России по размеру активов среди банков. Причиной лишения лицензии послужило в числе прочего размещение средств в некачественные активы, снижение капитала банка и рискованная кредитная политика. На март 2020 года долги банка перед 2,7 тыс. кредиторами превышали 37,13 млрд рублей.